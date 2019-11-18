Emre Bol: "Hiç adını duymadığımız futbolcular milli formayı giyerek prim aldılar"
A Spor'un başarılı yorumcusu Emre Bol, geçmiş dönemde adı duyulmamış birçok futbolcunun, Milli Takımda oynayarak prim aldıklarını söyledi.
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