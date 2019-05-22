Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor
Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'ye dönüyor. Yıldız oyuncunun milli aradan sonra resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Fener Ol kampanyasında toplanan para...
- Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe...
- Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!
- Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi
- Fenerbahçe'de şok ayrılık! Akhisarspor maçı sonrası...
- Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda
- Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı!
- Fenerbahçe'nin başına bela oldu! 'Paramı verin'
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.