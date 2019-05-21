Fenerbahçe'de Brahimi harekatı
Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan ve kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Fenerbahçe, Portekiz devi Porto ile sözleşmesini yenilemeyen Cezayirli yıldız Brahimi'yi transfer edebilmek için kolları sıvadı.
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