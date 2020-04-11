Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz kararı
Beşiktaş Yönetimi, yeni sözleşme konusu krize dönüşen Dorukhan Toköz'le ilgili yol haritasını çizdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Transferde detaylar ortaya çıktı! Guilherme'den büyük fedakarlık
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru
- Lucescu'dan Beşiktaş'a milyonlar gelebilir!
- Sergen Yalçın'dan flaş karar! O isim yerine...
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- Beşiktaş'a transferde sürpriz golcü! Anlaşma sağlandı
- Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.