Beşiktaş Emre Kılınç'ın peşinde
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak için temasları sürdürüyor. Başarılı futbolcu ile Galatasaray da ilgileniyor.
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