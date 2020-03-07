Atiba'nın çocukları Burak Yılmaz'ın golüne böyle sevindi
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasının açılış mücadelesinde sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Takımın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın çocukları Noah ve Nava, Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golde büyük sevinç yaşadı.
Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçı Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynandı. Siyah-beyazlı takım, kritik mücadelede başkent ekibini 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Takımın deneyimli kaptanı Atiba Hutchinson'ın çocukları Noah ve Nava'nın, Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golünde büyük sevinç yaşadığı görüldü.
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