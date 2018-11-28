Ali Dürüst Mustafa Cengiz'in sözlerinden alınıp istifa etmiş
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün görevinden istifa edip tekrar "TFF'deki görevlerimi sürdürme kararı alması hakkında açıklamalarda bulundu. Uluç, Ali Dürüst'ün Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerinden alınıp istifa ettiğini söyledi.
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