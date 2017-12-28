Alex hala bitmemiş! Klas gol
Alex de Souza’dan klasına yakışır bir gol. Zico’nun All-Star maçında oynayan Alex de Souza güzel bir gole imza attı.
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