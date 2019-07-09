17 araç birbirine girdi
Dünyaca ünlü Daytona Pisti'nin ev sahipiliğini yaptığı NASCAR 400 yarışı yine nefes kesti. Büyük heyecana neden olan yarışa kazalar damga vurdu. 119'uncu turda iki aracın teması sonrası yaşanan kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazadan karlı çıkan isim ise genç yarışçı Justin Haley oldu.
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