Haldun Domaç: "Galatasaray Yusuf Erdoğan'dan vazgeçti"
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programında "Galatasaray, Yusuf Erdoğan transferinden vazgeçti. Yusuf, Kasımpaşa ile anlaşmak üzere" dedi.
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