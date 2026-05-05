Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kupasını 7. kez müzesine götürmeyi başaran VakıfBank, elde edilen şampiyonluğun ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kaptan Zehra Güneş, büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Benim için çok duygusal bir gün, ağlamak istemiyorum.Bu takımdaki bütün kadınlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu sezonu böyle bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Biz bu sene çok güzel bir takım olduk. Bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum" dedi.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI

Başarının baş mimarlarından olan başantrenör Giovanni Guidetti ise; "Burada harika insanlardan oluşan gruba teşekkür etmek istiyorum. Daha iyisini yapmak için eylülden bu yana çok çaba sarf ettik. Bu ekip özel bir iş başardı. Yeni bir teknik heyetimiz vardı. Buradaki kültürü devam ettirmek çok önemli. Buna çok çabuk uyum sağlayarak bu ekip üç kupa kazanmayı başardı. Tüm ekiple gurur duyuyorum. Bana dünyanın en iyi takımını veren VakıfBank'a da teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

DERİN DUYGULAR HİSSEDİYORUM

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, "Buradaki derin duyguları hissediyorum. Ancak ağlamamak için kendimi tutuyorum. Bu takımın ağlamayan parçalarındanım. Böylesi değerli bir markanın genel müdürü olmaktan dolayı mutluyum. Kadınları hayatın her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Aile olmak demek biraz da budur. Spor yalnız bırakmamaktır" dedi.