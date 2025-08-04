Şampiyon Polonya

Voleybolda 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi final maçında İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, şampiyon oldu. Çin'in Ningbo kentinde oynanan Milletler Ligi finalinde Polonya ile İtalya karşılaştı. Polonya, 25-22, 25-19 ve 25-14 biten setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 2023 yılından sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Slovenya'yı 3-1 yenen Brezilya ise üçüncülüğü elde etti. 2025 FIVB Milletler Ligi'nde toplamda 12 maça çıkan A Milli Takım, 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldığı sezonu 10 puanla tamamladı.
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