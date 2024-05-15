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23'te 23 aşkına

Filenin  Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında, son mağlubiyetini aldığı bugün kozlarını paylaşacağı Japonya karşısında arka arkaya 23. kez galip gelmek için sahaya çıkacak. Milli takımın bu sezonki ilk maçına çıkacağı Antalya Spor Salonu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran Filenin Sultanları, oynadığı 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi almıştı. Sultanlar, ilklerin yılı 2023'te üç kupayı birden kazanmıştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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23'te 23 aşkına
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında, son mağlubiyetini aldığı bugün kozlarını paylaşacağı Japonya karşısında arka arkaya 23. kez galip gelmek için sahaya çıkacak. Milli takımın bu sezonki ilk maçına çıkacağı Antalya Spor Salonu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran Filenin Sultanları, oynadığı 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi almıştı. Sultanlar, ilklerin yılı 2023'te üç kupayı birden kazanmıştı.
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