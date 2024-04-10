Haberler Voleybol Galatasaray Daikin 2-3 Kuzeyboru (MAÇ SONUCU - ÖZET) Galatasaray evinde kayıp!

Galatasaray Daikin 2-3 Kuzeyboru (MAÇ SONUCU - ÖZET) Galatasaray evinde kayıp!

Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Galatasaray Daikin evinde Kuzeeyboru'ya 3-2 mağlup oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 18:40