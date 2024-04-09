Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleyi Fenerbahçe Opet 3-1 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 21:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Vargas'ın smaçlarıyla ilk molaya 8-5 üstün girdi. Fedorovtseva'nın etkili servisleriyle hücumda etkili olan sarı-lacivertliler, savunmada da bloklarda Aslı Kalaç ile skorlar buldu. İkinci molayı 14-9 önde geçen Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen ikinci set karşılıklı sayılarla geçerken, ev sahibi ekip son bölümüne 23-21 önde girdi. Üst üste 2 sayı alan sarı-lacivertliler, skoru 23-23'te eşitledi. Fenerbahçe Opet'in hücumunu iyi karşılayan Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic'in smacıyla set sayısına ulaştı. Yine aynı oyuncunun hücumunda misafir takım Aslı Kalaç'ın savunma bloğuyla eşitliği sağladı. Karşılıklı sayılarla skor 25-25'te bir kez daha eşitlenirken, üst üste 2 sayı bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 27-25 önde tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın üçüncü setine daha iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Fedorotseva'nın servisleriyle üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Opet, 12-11 öne geçti. İlk molaya 13-11 önde giren sarı-lacivertliler, Eda Erdem'in sayısıyla farkı 3 sayıya çıkardı: 12-15. Savunmada toparlanan ev sahibi takım, üst üste 3 sayı alınca Fenerbahçe Opet molası geldi. Mola dönüşünde Stevanovic'in sayısıyla öne geçen (18-17) Eczacıbaşı Dynavit karşısında çabuk toparlanan Fenerbahçe Opet, art arda 3 sayıyla rakibine cevap verdi ve son bölüme 20-18 önde girdi. Son bölümde Vargas'ın smaçlarıyla etkili olan sarı-lacivertliler, seti 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Mücadelenin dördüncü setinde ilk molaya Fenerbahçe Opet 12-10 önde girdi. Mola dönüşü karşılıklı sayılarla geçilirken, Eczacıbaşı Dynavit son bölümde 22-21 üstünlüğü yakaladı. Vargas'ın smacıyla yeniden skorda dengeyi kuran sarı-lacivertliler, Fedorovtseva'nın ace sayısıyla öne geçti: 22-23. Üst üste üçüncü sayısını alarak maç sayısına (22-24) ulaşan Fenerbahçe Opet karşısında Boskovic ile skor üreten Eczacıbaşı Dynavit, 2 maç sayısını çevirerek 24-24'te skoru eşitledi ve Jack-Kisal'ın ace sayısıyla öne geçti: 25-24. Vargas ile eşitliği sağlayan ve Aslı Kalaç'ın ace sayısıyla yeniden öne geçen (25-26) sarı-lacivertliler, seti 27-25, maçı da 3-1 kazandı.

Serinin 2. maçı 13 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.

Setler: 22-25, 27-25, 23-25, 25-27

Süre: 130 dakika (30, 34, 32, 34)

DİĞER
Küçük Osman'nın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi'yi bir de şimdi görün!
Başkan Erdoğan'dan "Bayram" diplomasisi... Peş peşe görüştü: İlham Aliyev, Şahbaz Şerif, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Abdullatif Reşid...
UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
Barış Alper'e Almanya'dan talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadınların rakibi Macaristan
Baladın’ın belgeseli bu ay gösterimde
💥Süper Loto çekildi! (9 Nisan)
Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Ramazan Bayramı'nın 1., 2., 3. gününde hangi namazlar kılınır, hangi dualar okunur?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid - Manchester City | CANLI Real Madrid - Manchester City | CANLI 21:58
Arsenal - Bayern Münih | CANLI Arsenal - Bayern Münih | CANLI 21:33
F.Bahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları 20:04
UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... 19:28
Carlos Alcaraz'a kötü haber! Carlos Alcaraz'a kötü haber! 18:34
Barış Alper'e Almanya'dan talip çıktı! Barış Alper'e Almanya'dan talip çıktı! 18:28
Daha Eski
PFDK'dan 6 kulübe ceza! PFDK'dan 6 kulübe ceza! 18:25
F.Bahçe Opet final serisinde öne geçti! F.Bahçe Opet final serisinde öne geçti! 18:11
İşte F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı İşte F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı 17:39
Ronaldo'dan hakeme şok hareket! Ronaldo'dan hakeme şok hareket! 16:53
F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi 15:28
Hasan Arat Ceferin ile bir araya geldi Hasan Arat Ceferin ile bir araya geldi 15:11