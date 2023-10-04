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Japonya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda 4. maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri zorlu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Japonya - Türkiye maçını takip etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Japonya - Türkiye maçının saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Japonya - Türkiye voleybol maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde..

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:10
Japonya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Filenin Efeleri, 4. maçında Japonya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgli tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Japonya - Türkiye maçı 4 Ekim Çaşamba günü TSİ 13:25'te başlayacak kritik mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde edecek.

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