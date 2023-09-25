En iyiler geliyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda en iyi ülkelerle mücadele edecek. Dünya 1 numarası unvanıyla organizasyona gidecek ay-yıldızlılar, elemelerde 7'de 7 yaparak rakiplerine gözdağı verdi. Türkiye'nin katılım hakkı elde ettiği organizasyonda 12 ülke şampiyonluk için mücadele edecek. Ev sahibi ülke kontenjanı nedeniyle Fransa'nın direkt katıldığı organizasyonda Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya gibi ülkeler yer alacak. 2024'te oynanacak Milletler Ligi maçlarının ardından oluşacak dünya sıralamasına göre katılacak diğer ülkeler netleşecek. Fransa'yla birlikte elemelerden gelecek 6 ülke, bu sıralamaya dahil edilmeyecek.

OLİMPİYAT'TA FORMAT DEĞİŞTİ

Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda bu yıl önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce 12 takım 2 gruba dağılırken; artık 3 grup olacak. 4'er takımdan oluşacak gruplarda ilk iki sırayı alanlar çeyrek finale yükselecek. Geriye kalan takımlar ise en iyi 3.'ler arasından gelecek. Böylece 8 takıma tamamlanacak.