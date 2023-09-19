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TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI | Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. 2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 15:50
TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI | Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Arjantin 20 Eylül Çarşamba günü saat 07:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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