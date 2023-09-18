TÜRKİYE PERU MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Peru maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat bileti için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Peru maçı 19 Eylül Salı günü TSİ 07.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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2023 Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu, dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri çalışmalarını sürdürüyor. Elemelerde B Grubu'nda yer alan milliler, gruptaki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Ay-yıldızlılar, ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile de karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.

Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle:

19 Eylül Salı

07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül Çarşamba

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye - Belçika