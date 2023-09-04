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Daniele Santarelli: Türk halkı için mücadele ettik!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonu olduğumuz maç sonrası açıklamalar yaptı. Daniele Santarelli, "Türk halkı için mücadele ettik" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:07
Daniele Santarelli: Türk halkı için mücadele ettik!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonu olduğumuz maç sonrası açıklamalar yaptı. Daniele Santarelli, "Sırada Olimpiyat elemeleri var" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrası başantrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

Sırada Olimpiyat elemeleri olduğunu belirten Daniele Santarelli, "Güzel duygular, güzel hisler. Bu takımla gurur duyuyorum. Bugün sadece kendimizi için değil Türk halkı için mücadele ettik. İtalya'yı, Sırbistan'ı yenmek kolay değil. En iyi oyunu biz oynadık. İtalya ve Sırbistan'a karşı 2-1 geri düştük ama kazandık. Asla pes etmedik. Çok mutluyum. Sırada Olimpiyat elemeleri var. Başarabiliriz. İnanıyorum. Bu takım inanılmaz şeyler başardı." ifadelerini kullandı.

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