Haberler Voleybol Halkbank İzzet Ünver'i kadrosuna kattı

Halkbank İzzet Ünver'i kadrosuna kattı

Son dakika voleybol haberleri... Halkbank, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymiş olan milli smaçör İzzet Ünver'i transfer ettiğini duyurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:07
Halkbank İzzet Ünver'i kadrosuna kattı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli smaçör İzzet Ünver'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübü, daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor Toto ve Çevre Gücü takımlarında forma giyen 1992 İstanbul doğumlu, 1,94 metre boyundaki İzzet Ünver'i transfer ettiğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzzet Ünver, ligin güçlü takımlarından Halkbank'ta forma giyeceği için mutlu olduğunu kaydetti.

İzzet Ünver, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok mutluyum. Umarım sağlıklı bir sezon geçirir, son düdük çaldığında yarışacağımız tüm kulvarlarda başarı elde ederiz. Türkiye'nin en başarılı ve güçlü kulüplerinden birine geldim. Kulübün ne kadar profesyonelce idare edildiğini, sunulan imkanları biliyorum. Biz sporculara antrenmanlarda çok çalışmak, sahada da iyi oynamak kalıyor."

DİĞER
Mete Vardar'dan Özlem Yıldız'a romantik kutlama! "İyi ki hayatıma girdin”
'Taarruz' değil tutarsızlık! Muğlak tutum sergileyen Akşener'in 'ittifak' kumarı: CHP'den "İYİ Parti açık kapı bıraktı" yorumu
Fransızlar duyurdu! G.Saray kulübüyle görüşüyor
R. Madrid'in eski yıldızı F.Bahçe'ye...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Helal olsun size
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI
İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray genç yıldız için devreye girmiş! G.Saray genç yıldız için devreye girmiş! 12:12
Halkbank'a smaçör takviyesi! Halkbank'a smaçör takviyesi! 12:07
Güneş'ten Muleka'ya veto! Güneş'ten Muleka'ya veto! 11:59
Rayo Vallecano - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 11:59
Salernitana - Udinese maçı saat kaçta? Salernitana - Udinese maçı saat kaçta? 11:52
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın sonuçları! Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın sonuçları! 11:26
Daha Eski
Kayserisporlu futbolcular galibiyeti değerlendirdi! Kayserisporlu futbolcular galibiyeti değerlendirdi! 10:44
Aslan Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! Aslan Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! 10:22
F.Bahçe'de yıldız isme Fransız kancası! F.Bahçe'de yıldız isme Fransız kancası! 10:12
Giresunspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Giresunspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 10:01
Taylan Antalyalı sedyeyle oyundan alındı Taylan Antalyalı sedyeyle oyundan alındı 09:47
Fransızlar duyurdu! G.Saray kulübüyle görüşüyor Fransızlar duyurdu! G.Saray kulübüyle görüşüyor 09:44