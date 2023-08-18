TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İsveç voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında Avrupa ekibi İsveç ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - İsveç voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - İsveç maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 18:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI
- 20 Ağustos Pazar: Türkiye-Azerbaycan (TSİ 21.00)
- 21 Ağustos Pazartesi: Çekya-Türkiye (TSİ 18.00)
- 23 Ağustos Çarşamba: Yunanistan-Türkiye (TSİ 18.00)
- 24 Ağustos Perşembe: Türkiye-Almanya (TSİ 21.00)
ASpor CANLI YAYIN