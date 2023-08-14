Macera başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası için geri sayıma geçti. 15 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun hazırlıkları devam ediyor. Davide Santarelli'yle son olarak Milletler Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Milliler, C Grubu'nda ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek.

İLK RAKİP İSVEÇ

Filenin Sultanları, grup maçlarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak. Ayyıldızlılar, bugün Almanya'ya hareket edecek. İlk maçına 18 Ağustos Cuma günü İsveç karşısında çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, 20 Ağustos'ta Azerbaycan'ın karşısına çıkacak. 21 Ağustos'ta Çekya'yla mücadele edecek Türkiye, 23'ünde Yunanistan, 24'ünde ise Almanya'yla karşılaşıp grubu noktalayacak. Çeyrek final mücadeleleri ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.