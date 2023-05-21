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Bayrağımız dalgalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Türk takımları olarak finale damga vurduk. Şampiyon Vakıfbank’ı kutlarım" açıklamasını yaptı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Bayrağımız dalgalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında kadın voleybolunda tarihte ilk kez iki Türk takımının finalde karşılaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"6'ncı kez şampiyon olan ve kupayı müzesine götüren Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Uzunca bir süredir kararlılıkla uyguladığımız kadın odaklı spor politikamız meyvelerini vermeye başladı. Her branşta kadın sporcularımızın gücüne ve yükselişine tanıklık ediyoruz. Türk takımları olarak finale damgamızı vurduk, Türk bayrağını dalgalandırdık. Harikasınız çocuklar!"

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