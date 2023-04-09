Ne de olsa VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde 23. haftasında Vakıf- Bank, evinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk setinde Paola Egonu'dan 9, Gabi'den 8 sayı bulan VakıfBank 25-21'lik skorla 1-0 öne geçti. Son derece çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23'lük skorma hanesine yazdıran sarı-siyahlılar durumu 2-0 getirdi
FİNAL İÇİN DÖNÜŞ ŞART
Son seti de aynı skorla alan VakıfBank mücadeleyi set vermeden kazanmayı başardı. Paola Egonu 21 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 17, Nika Daalderop 5, Kübra Akman 4 sayı kaydetti. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde 13 Nisan Perşembe 19.00'da Fenerbahçe Opet'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kaybeden son şampiyon, final için kazanmak zorunda.