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Ne de olsa VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde 23. haftasında Vakıf- Bank, evinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Ne de olsa VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde 23. haftasında Vakıf- Bank, evinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk setinde Paola Egonu'dan 9, Gabi'den 8 sayı bulan VakıfBank 25-21'lik skorla 1-0 öne geçti. Son derece çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23'lük skorma hanesine yazdıran sarı-siyahlılar durumu 2-0 getirdi

FİNAL İÇİN DÖNÜŞ ŞART

Son seti de aynı skorla alan VakıfBank mücadeleyi set vermeden kazanmayı başardı. Paola Egonu 21 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 17, Nika Daalderop 5, Kübra Akman 4 sayı kaydetti. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde 13 Nisan Perşembe 19.00'da Fenerbahçe Opet'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kaybeden son şampiyon, final için kazanmak zorunda.

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