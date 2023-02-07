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Malatya'dan acı haber! Voleybolcuların kaldığı otelde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Malatya'da voleybolcuların kaldığı çöken otel enkazından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 16:16
Malatya'dan acı haber! Voleybolcuların kaldığı otelde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği otel enkazında öğle saatlerinde aralıklarla yaşanan artçı depremler kurtarma faaliyetlerini zaman zaman aksatırken, yapılan çalışmalar sonucu bugün saat 15.00 sıralarında enkazdan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, cansız bedeni kimlik tespiti için adli tıpa gönderdi.

Çalışmalara iş makinelerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri de eşlik ediyor.

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