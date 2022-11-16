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FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncusu Arina Fedorovtseva, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer süreci, Türkiye ve idolü hakkında birçok konuya değinen genç voleybolcu, "İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:55
FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'in Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, Rus basınından sports.ru'ya Türkiye'deki tecrübeleri ile ilgili dikkat çeken bir röportaj verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinin günlük yaşamını etkilediğini söyleyen 18 yaşındaki smaçör, Türk erkeklerin ilgisi hakkında da konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMEM ETKİLİ OLDU"

"Fenerbahçe'ye transferinde başkan Ali Koç ile yaptığımız görüşme çok etkili oldu. Kazan'a geldi ve ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Bir başkan olarak kendisini farklı bir konuma koymuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Aileme karşı çok sıcak davrandı. Süper Kupa zaferini kutladığımız öğle yemeğinde yanımıza geldi ve her zamanki gibi çok sıcak davrandı. Türkiye'yi tercih etmemdeki en büyük etken ligin çok kaliteli olması.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Dünyanın en kaliteli voleybol ligi burada. Mısır'da olsaydı çok düşünmeden Mısır'a da giderdim çünkü oyunumu geliştirmek, en iyilerle birlikte oynamak istiyorum."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

"TÜRKİYE'DE VOLEYBOLA TUTKU ÇOK YÜKSEK"

"Türkiye'de voleybol çok seviliyor. 7 bin kişilik bir salonumuz var ve büyük maçlarda bu sayıdan daha fazlası tribünde oluyor. Sahada takım arkadaşınızı duyamadığınızı düşünün...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Maç boyunca ayaktalar, sürekli tezahürat yapıyorlar. İnanılmaz. Her voleybolcunun böyle bir atmosferi bir kez yaşamasını isterim. Böyle bir topluluk önünde oynarken siz de voleybolcu olarak onlar için daha çok şey yapmak istiyorsunuz. Bu da oyunun kalitesini arttırıyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

"ESKİDEN FAVORİ RENGİM KIRMIZIYDI"

"Türkiye'deki en büyük rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. İki takım ve taraftarları arasındaki gerilim korkunç seviyede.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Normal hayatta Galatasaraylıların çoğunlukta olduğu bölgeye gidersem kimse ban zarar vermez ama iş maça geldiğinde tansiyon çok yüksek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Size bir sır vereyim; bu rekabeti tatmadan önce en sevdiğim renk kırmızıydı. Kıyafetlerim, diş fırçam, hoparlörüm, kulaklığım, evimdeki mumlar... Her şeyin kırmızısını severdim. Pembe, kırmızıya alternatif olarak hayatıma girdi çünkü Fenerbahçe'deyiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Kırmızı Galatasaray'dır. Pembeye karşı çok sıcak değildim ama farklı tonlarını giydim ve zamanla çok alıştım. Önce benim tarzım oldu daha sonra da trend haline geldi."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

"TÜRK ERKEKLERİNDEN EVLENME TEKLİFLERİ ALIYORUM"

"Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Fenerbahçe'nin medya gününde yüzük parmağımdaydı ve yüzüğü görenler çok üzüldü. Burada çok fazla ilgi görüyorum. Bazen bir arkadaşımla bir yere gidip bir şeyler içmek zor olabiliyor. Her şeye rağmen İstanbul'a neden geldiğimi kendime hatırlatıp oyunuma odaklanıyorum."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

"İDOLÜM MICHAEL JORDAN"

"Voleybolda bir idolüm yok, birisi gibi olmak istemiyorum. İdol olarak söyleyebileceğim tek kişi Michael Jordan. Onun her şeyine hayranım. İnanılmaz bir sporcu ve harika bir insan.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Gerçekten hayran olduğum tek kişi o. Jordan ile kahve içme fırsatım olsa ona çok soru sorardım. Başardığı şeyleri değil, hayatındaki ayrıntıları öğrenmek isterdim. Başarıya ulaşmak için dikkat edilmesi gereken ama çok da göze çarpmayan şeyleri merak ederdim."

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