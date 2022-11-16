FENERBAHÇE HABERLERİ | Arina Fedorovtseva'dan çarpıcı açıklamalar! "Türk erkekleri..."

Maç boyunca ayaktalar, sürekli tezahürat yapıyorlar. İnanılmaz. Her voleybolcunun böyle bir atmosferi bir kez yaşamasını isterim. Böyle bir topluluk önünde oynarken siz de voleybolcu olarak onlar için daha çok şey yapmak istiyorsunuz. Bu da oyunun kalitesini arttırıyor."