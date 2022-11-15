Haberler Voleybol 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kura çekimi Çarşamba günü yapılacak

2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kura çekimi Çarşamba günü yapılacak

2023 Avrupa Şampiyonaları'nda grup kura çekimleri gerçekleşecek. Kadın Voleybol Milli Takım ve Erkek Voleybol Milli Takımlarının rakipleri belli olacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 11:52
2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kura çekimi Çarşamba günü yapılacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın katılacağı 2023 Avrupa Şampiyonaları'nda grup kura çekimleri Çarşamba günü İtalya'da yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TSİ 19.00'da İtalya'nın Napoli şehrinde gerçekleşecek.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ise 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde oynanacak. Ev sahibi ülkeler grup aşamasındaki bir rakibini kendi seçebilecek.

Kadınlarda şampiyonaya Türkiye, İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, Hollanda, Polonya, Fransa, İsveç, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Yunanistan, İspanya, Romanya, Macaristan, Finlandiya, Azerbaycan, İsviçre katılacak.

Erkeklerde ise şampiyonada Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, İsrail, Slovenya, Polonya, Sırbistan, Hollanda, Almanya, Çekya, Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İspanya, Romanya, İsviçre, Danimarka, Karadağ, Estonya, Hırvatistan yer alacak.

DİĞER
Ünlü oyuncu Sevcan Yaşar ve İrsel Çivit nişanlandı
Cem Yılmaz ile sevgilisi Seda Akman'dan aşkın ilk karesi! Kaçamak aşıklar gecelerde takvim.com.tr objektiflerine işte böyle yakalandılar
Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...
F.Bahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filede derbi zamanı
Bizimkiler parkede
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (15 Kasım)
KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri belli oluyor Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri belli oluyor 11:44
Plan belli oldu! Zajc gidiyor o geliyor Plan belli oldu! Zajc gidiyor o geliyor 11:36
F.Bahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması! F.Bahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması! 11:07
Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti... Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti... 11:04
Filede derbi zamanı Filede derbi zamanı 10:58
Türkiye - Ürdün maçı saat kaçta? Türkiye - Ürdün maçı saat kaçta? 10:34
Daha Eski
Usta yazarlar 4 büyükleri değerlendirdi! "Bundan iyisi..." Usta yazarlar 4 büyükleri değerlendirdi! "Bundan iyisi..." 10:23
Venezuela - Panama maçı saat kaçta? Venezuela - Panama maçı saat kaçta? 10:22
Sakarya'da puanlar paylaşıldı Sakarya'da puanlar paylaşıldı 10:09
Olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..." Olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..." 10:00
Göztepe geriden gelip kazandı Göztepe geriden gelip kazandı 09:21
Jesus bu kez hatalı! F.Bahçe - Giresunspor maçında... Jesus bu kez hatalı! F.Bahçe - Giresunspor maçında... 09:05