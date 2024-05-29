Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 29 Mayıs Çarşamba

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 29 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 29 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim BATUHAN oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise ATAKAN oldu.