Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 71. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

ALDATMAK 71. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 71. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 71. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 20:46 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 20:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALDATMAK 71. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 71. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 71. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 71. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 71. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır. Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.

Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır. Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 71. bölüm fragmanı izle

Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..."
G.Saray'dan yılın hamlesi! Transferde yer yerinden oynayacak
DİĞER
90’lı yılların yıldızı Pınar Dilşeker son haliyle ilgi çekmişti! Pınar Dilşeker bu kez de eviyle büyüledi!
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | "Filistin devletini tanıyın" çağrısı!
Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aldatmak 70. BÖLÜM İZLE
Sandık Kokusu 25. BÖLÜM FRAGMANI
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Mayıs)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 MAYIS rakamları
VGM 122 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro 20:26
Mete Gazoz Paris 2024'te de altın istiyor Mete Gazoz Paris 2024'te de altın istiyor 19:54
Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." 19:38
Göztepe'den Messaoudi kararı! Göztepe'den Messaoudi kararı! 19:23
Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı 18:59
Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! 18:58
Daha Eski
Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor 18:53
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... 18:50
A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü 18:46
Menajeri resmen açıkladı! O takım talip oldu Menajeri resmen açıkladı! O takım talip oldu 18:40
Bayern'de Kompany dönemi! Bayern'de Kompany dönemi! 18:22
Transferde büyük bomba! Lewandowski F.Bahçe'ye Transferde büyük bomba! Lewandowski F.Bahçe'ye 17:58