20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT TARİHİ 2024 | MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT TARİHİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci devam ediyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından atamaya hak kazanan öğretmen adayları mülakata girecekler. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak? Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20 Mayıs'tan itibaren 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamda alınacak.