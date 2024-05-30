💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 30 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

30 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Mayıs Perşembe 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,2721 (Alış) - 32,3028 (Satış)

EURO: 34,8937 (Alış) - 34,9581 (Satış)

STERLİN: 40,4923 (Alış) - 40,6953 (Satış)

1 DOLAR = 32,30 TL

👉30 Mayıs Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.419,17

Gram altın satış: 2.419,43

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.919,00

Çeyrek altın satış: 3.987,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.863,00

Yarım altın satış: 7.966,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.678,00

Tam altın satış: 15.884,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.119,00

Cumhuriyet altını satış: 16.363,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.017,00

Ata altın satış: 16.298,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Mayıs Perşembe günü saat 06:53 itibarıyla alınmıştır.