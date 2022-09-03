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VOLEYBOL HABERLERİ | Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda ABD ile karşılaşacak!

Son dakika haberleri... 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 4 Eylül Pazar günü TSİ 18.30'da başlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 09:55
VOLEYBOL HABERLERİ | Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda ABD ile karşılaşacak!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda 4 Eylül Pazar günü ABD ile karşılaşacak.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma, TSİ 18.30'da başlayacak.

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda İtalya, Çin ve Kanada'nın yer aldığı E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı.

Milli takım, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı bu şampiyonadaki performansıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazandı.

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Efeler tarih yazdı
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda son 16'ya kaldı!
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