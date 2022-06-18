Efeler sahnede

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçında bugün ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak. Filenin Efeleri, saat 21.00'de final için Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dev maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Diğer karşılaşmada ise saat 18.00'de Çekya-Ukrayna karşılaşması oynanacak. Turnuvanın finali ve üçüncülük maçları yarın oynanacak. Efeler, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini arayacak.