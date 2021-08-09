Blokta zirve Zehra Güneş’in

MİLLİ orta oyuncu Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı en çok blok yapan isim olarak tamamladı. 22 yaşındaki oyuncu organizasyonda 29 blok yaparak zirveye çıktı. Zehra Güneş’in en yakın takipçisi 23 blokla Brezilyalı Da Silva takip etti. Bir diğer Brezilyalı Gattaz Caroline 22 blok yaparken; ABD’li Foluke de 21 blokla turnuvayı noktaladı.
MİLLİ orta oyuncu Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı en çok blok yapan isim olarak tamamladı. 22 yaşındaki oyuncu organizasyonda 29 blok yaparak zirveye çıktı. Zehra Güneş'in en yakın takipçisi 23 blokla Brezilyalı Da Silva takip etti. Bir diğer Brezilyalı Gattaz Caroline 22 blok yaparken; ABD'li Foluke de 21 blokla turnuvayı noktaladı.