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Voleybolcuları taşıyan otobüs cipe çarptı! 3 yaralı var

Voleybol takımlarından oyuncularını taşıyan otobüs, BBSK ile oynayacağı maç için İstanbul'a giderken, 'nın ilçesinde bir cipe çarptı. Kaza sonrası 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 14:21
Voleybolcuları taşıyan otobüs cipe çarptı! 3 yaralı var

'nın ilçesinde meydana gelen kazada ekiplerinden Voleybol Takımı'nı taşıyan otobüs, aniden önünde yavaşlayan cipe arkadan çarptı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada cipin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralanırken, sporcular kazayı yara almadan atlattı.

Büyükşehir Belediye Spor Kulübüyle yarın oynanacak maç için yola çıkan Efeler Ligi ekiplerinden 'nı taşıyan sürücü (43) yönetimindeki 03 AJ 888 plakalı otobüs, İnegöl ilçesinin girişinde önünde seyrederken aniden yavaşlayan sürücü (45) yönetimindeki 43 HK 083 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cip savrularak yoldan çıktı.

Kaza sonucu cipin sürücüsü ile yanında bulunan annesi (64) ve (19) yaralandı. Otobüsteki sporcular ise kazayı yara almadan atlattı. Araçta sıkışan 3 yaralı olay yerine sevk Arama Kurtarma ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maddi hasar oluşan otobüste yolculuk yapan sporcular başka bir otobüsle İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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