Voleybolcuları taşıyan otobüs cipe çarptı! 3 yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı'nı taşıyan otobüs, aniden önünde yavaşlayan cipe arkadan çarptı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada cipin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralanırken, sporcular kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüyle yarın oynanacak maç için yola çıkan Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı'nı taşıyan sürücü Salih Büyükışıklar(43) yönetimindeki 03 AJ 888 plakalı otobüs, İnegöl ilçesinin Eskikaracakaya Mahallesi girişinde önünde seyrederken aniden yavaşlayan sürücü İsmail Ceylan(45) yönetimindeki 43 HK 083 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cip savrularak yoldan çıktı.

Kaza sonucu cipin sürücüsü ile yanında bulunan annesi Fatma Ceylan(64) ve Rana Ceylan(19) yaralandı. Otobüsteki sporcular ise kazayı yara almadan atlattı. Araçta sıkışan 3 yaralı olay yerine sevk İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maddi hasar oluşan otobüste yolculuk yapan sporcular başka bir otobüsle İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.