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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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’da Samba rüzgarı

Bolu’da Samba rüzgarı

1. Lig takımlarından Belediyespor, flaş bir transfere imza attı. , son olarak 'nın Osasco takımında forma giyen Brezilyalı milli smaçör ile anlaştı.

1. Lig takımlarından Belediyespor, flaş bir transfere imza attı. , son olarak 'nın Osasco takımında forma giyen Brezilyalı milli smaçör ile anlaştı. 31 yaşındaki 1.94'lük oyuncuyla 1 senelik anlaşma sağlandı. Kulüp başkanı Sinan Barut, yeni transferlerinin takıma büyük katkı sağlayacağını söyleyip, "Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacaktır" diye konuştu.
  1. 13.7.2020
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