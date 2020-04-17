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17 Nisan 2020, Cuma
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Keşke sahada bitseydi

Keşke sahada bitseydi

Polonya'da çalıştırdığı takımının koronavirüs sonrası şampiyon ilan edilmesiyle önemli bir başarı kazanan , "Keşke son sayıyı alıp sahada bitirseydik" dedi.

Polonya'da çalıştırdığı takımının koronavirüs sonrası şampiyon ilan edilmesiyle önemli bir başarı kazanan , "Keşke son sayıyı alıp sahada bitirseydik. CEV Kupası'nda yarı finale kalmıştık. Oynansa bile katılmamız çok zor" ifadelerini kullandı.
  1. 17.4.2020
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