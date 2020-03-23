Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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'ndan 'a "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Başkanı için "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Başkanı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü, bugün yaptığı açıklamada, başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

  1. 23.03.2020
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