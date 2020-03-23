Yusuf Günay'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Abdurrahim Albayrak ve eşi hakkında bilgi veren Yusuf Günay "Abdurrahim Albayrak ile telefonla konuştum, durumu gayet iyi ve iyiye gidiyor. Zaten güçlü bir yapısı var. İnşallah kısa sürede atlatacaklar. Camiamıza geçmiş olsun. Abdurrahim Bey bizim için çok önemli bir kişilik. Onlar için dua ediyoruz ama kısa sürede atlatacaklarına eminiz. Hem Abdurrahim Bey'in hem de eşinin durumu iyi, kötüye giden bir şey yok. Bu dünya çapında bir salgın, dikkat etmek gerekiyor. Belli bir süre hastanede kalacaklar, sonra taburcu edilecekler." dedi.
"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"
Yusuf Günay ayrıca "Pazartesi günü test sonuçları geldi ve pozitif çıktı. Korkulacak bir şey yok. Başkanımız Mustafa Cengiz de durumlarını takip ediyor. Tekrar belirtiyorum korkulacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.
"MUSTAFA CENGİZ GAYET İYİ"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Yusuf Günay "Sayın başkanımızla da sürekli irtibat halindeyiz. Başkanımızın da durumu gayet iyi." diye konuştu.
- 23.03.2020
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