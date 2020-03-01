Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet'in maçları ertelendi - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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ile Opet'in maçları ertelendi

Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet'in maçları ertelendi

Voleybolda ile Opet'in Voleybol Konfederasyonu () 'nde oynayacağı maçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, ile Opet'in koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 'nde gelecek hafta İtalyan takımlarıyla yapacakları çeyrek final maçlarının ertelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

CEV'in 4 Çarşamba günü oynanacak Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA ve 5 Mart Perşembe günü yapılacak Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara karşılaşmalarının başka bir tarihe ertelendiğini kulüplere yazılı açıklamayla bildirdiği kaydedildi.

  1. 01.03.2020
  2. Güncelleme: 01.03.2020 17:39
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