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11 Şubat 2020, Salı
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'nda tur aşkına!

Arkas Spor CEV Kupası'nda tur aşkına!

Erkek Voleybol Takımı, 8'li final turu rövanş maçında temsilcisi 'i konuk edecek. Arkas spor turu geçmesi halinde Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Erkek Voleybol Takımı, 8'li final turu rövanş maçında yarın temsilcisi 'i konuk edecek.

Rakibiyle Almanya'da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Arkas Spor, bu skorun avantajıyla yarın rakibiyle 'de karşılaşacak. Arkas Spor-United Volleys maçı Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakemler Makedonya'dan Vlatko Ristovski ile 'den Dominik Biegajlo görev yapacak. Bu turu geçecek ekip Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Rakibiyle yarın Romanya'da karşılaşacak Türk temsilcisi ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Avrupa kupalarında 107. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önce 106 müsabakada 56 galibiyet ve 50 yenilgi yaşadı.

  1. 11.02.2020
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