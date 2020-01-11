Polonya 2 - 3 Türkiye | MAÇ SONUCU | Filenin Sultanları finalde!
2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemelerinde Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen ve nefesleri kesen mücadeleden millilerimiz 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Kadın Voleybol Milli Takımı'mız Polonya'yla karşı karşıya geldiği mücadeleden 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi ve Almanya'nın rakibi oldu.
1. SET SONUCU: POLONYA 25 - 19 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: POLONYA 18 - 25 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: POLONYA 25 - 23 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: POLONYA 31 - 33 TÜRKİYE
KARAR SETİ SONUCU: POLONYA 11 - 15 TÜRKİYE
- 11.01.2020
- Güncelleme: 12.01.2020 01:26
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