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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Polonya 2 - 3 | MAÇ SONUCU | Filenin Sultanları finalde!

Polonya 2 - 3 Türkiye | MAÇ SONUCU | Filenin Sultanları finalde!

2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemelerinde Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen ve nefesleri kesen mücadeleden millilerimiz 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'nde Milli Takımı'mız Polonya'yla karşı karşıya geldiği mücadeleden 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi ve Almanya'nın rakibi oldu.

1. SET SONUCU: POLONYA 25 - 19
2. SET SONUCU: POLONYA 18 - 25 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: POLONYA 25 - 23 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: POLONYA 31 - 33 TÜRKİYE
KARAR SETİ SONUCU: POLONYA 11 - 15 TÜRKİYE

  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 12.01.2020 01:26
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