Filenin Sultanları finalde!
Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Polonya'yla karşı karşıya geldiği mücadeleden 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi ve Almanya'nın rakibi oldu.
Filenin Sultanları maçta verdikleri mücadeleyle ayakta alkışı hak ederken karşılaşma nefesleri kesti. İşte uzun süre unutulmayacak maçın ardından röportajlar...
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