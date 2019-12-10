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10 Aralık 2019, Salı
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ile karşılaşacak

Galatasaray HDI Sigorta Dukla Liberec ile karşılaşacak

Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında ekibi 'i konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında ekibi 'i konuk edecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

  1. 10.12.2019
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