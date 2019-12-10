Galatasaray HDI Sigorta Dukla Liberec ile karşılaşacak
Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Çekya'da oynanacak.
- 10.12.2019
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3 puan 2 asist 3 çakmak
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık sağlam bir ön liberoya ihtiyaç var bu takımın öncelikle ONAZİ denenmeli yeterli katkı alınamıyorsa bir transferle bu sorun giterilmeli
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Neşeli idman
Toplam 1
Yorum
baksoy PARMAK herkes üzerine koyarken sen gittikçe geriliyorsun biraz kendine çeki düzen ver ?
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İnfial yarattı!
Toplam 1
Yorum
gs inşallah emre çolak gelir..
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