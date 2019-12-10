Fenerbahçe Öznur Kablo LDLC ASVEL Feminin'i konuk edecek - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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'i konuk edecek

Fenerbahçe Öznur Kablo LDLC ASVEL Feminin'i konuk edecek

Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında yarın 'nın ekibini ağırlayacak.

Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında yarın 'nın ekibini ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

LDLC ASVEL Feminin ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

  1. 10.12.2019
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