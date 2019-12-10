Fenerbahçe Öznur Kablo LDLC ASVEL Feminin'i konuk edecek
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini ağırlayacak.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.
LDLC ASVEL Feminin ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.
- 10.12.2019
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3 puan 2 asist 3 çakmak
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık sağlam bir ön liberoya ihtiyaç var bu takımın öncelikle ONAZİ denenmeli yeterli katkı alınamıyorsa bir transferle bu sorun giterilmeli
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Neşeli idman
Toplam 1
Yorum
baksoy PARMAK herkes üzerine koyarken sen gittikçe geriliyorsun biraz kendine çeki düzen ver ?
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İnfial yarattı!
Toplam 1
Yorum
gs inşallah emre çolak gelir..
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