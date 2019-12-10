ING Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri ING Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor

Süper Ligi'ne yeni sponsor

ING Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor

Sponsorluk için Türkiye Federasyonu Başkanı ve Çiçeksepeti.com CEO'su Emre Aydın'ın katılımı ile imza töreni düzenlendi. 'nun 'ndaki binasında imzalanan sözleşmenin 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

Faaliyetlerine 2006 yılında başlayan Çiçeksepeti.com, Süper Ligi resmi sponsoru oldu. İmza töreninde konuşan Başkanı , "Her geçen gün büyüyen ve güçlenen basketbol ailemize çok değerli bir kurum daha katıldı.

Rekabet seviyesiyle Avrupa'nın zirvesinde yer alan ING ve Çiçeksepeti.com markalarının iş birliği iki kuruma da güç katacaktır. Uzun yıllar sürmesini umut ettiğimiz bu sponsorluk anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ING Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN