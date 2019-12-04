Türk Hava Yolları 2020 CEV Challenge'da son 16'da! - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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2020 CEV Challenge'da son 16'da!

Türk Hava Yolları 2020 CEV Challenge'da son 16'da!

Temsilcimiz , 2020 CEV Kadınlar kategorisi son turu 32 turu rövanş karşılaşmasında 'nın Ibsa CVCCO 7 Palmas takımını 3-0 mağlup ederek son .

Ülkemizi 2020 CEV Kadınlar kategorisinde temsil eden , son 32 turu ikinci karşılaşmasında da 'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımını 25-22, 25-19 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek son .

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. , ''Burası kulüpten öte, bir ailedir. Ailemizin her ferdi bizim için çok önemli ve değerlidir. Türk Hava Yolları markasına daima yükselmek yakışır. Bu heyecanı bizlere yaşatan teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum'' dedi.

Baş Antrenör Marcello Abbondanza, ''Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum. İlk maçta olduğu gibi bugün de kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularıma ve bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Takımımız adına çok iyi ve mutlu bir gün oldu.'' ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Aneta Kocmanova Havlickova ise '' Maçı kazandığımız için mutluyuz. Lider ruhlu bir takım olduğumuz için maçı kazandık. Takım olarak tek hedefimiz var, turnuva sonunda şampiyon olup tarih yazmak istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum'' dedi.

  1. 04.12.2019
  2. Güncelleme: 04.12.2019 18:41
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