THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Euroleague'de 12. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı

Euroleague'in 12. haftasında Beko evinde ALBA ile, de deplasmanda ile karşılaşacak. THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı Perşembe günü ve 6 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında CSKA , 'ı ağırlayacak. Bu hafta sahasında Alman ekibi ALBA ile mücadele edecek. Lider ise haftanın kapanış müsabakasında 'da ile karşı karşıya gelecek.
Euroleague'de haftanın programı şöyle:

5 Aralık Perşembe

20.00 CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas
22.05 Maccabi FOX - Bayern Münih
22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız
23.00 -

6 Aralık Cuma

20.00 Zenit - Asvel Lyon-Villeurbanne
20.00 BC Khimki Moskova - FC
20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin
22.30 Panathinaikos - Olympiakos
23.00 Saski Baskonia - Anadolu Efes

  1. 04.12.2019
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