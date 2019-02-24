Tokat Belediye'den net galibiyet
24 Şubat 2019, Pazar
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'den net galibiyet

Tokat Belediye'den net galibiyet

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Tokat , sahasında 'u 3-0 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Hüseyin Okumuş

Tokat : Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, (Semih Çelik, Mesut Akman, Mert Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül)

: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)

Setler: 25-15, 25-18, 25-23

Süre: 77 dakika (23, 24, 30)

  1. 24.02.2019
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