Tokat Belediye'den net galibiyet
Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Hüseyin Okumuş
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Mert Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül)
Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)
Setler: 25-15, 25-18, 25-23
Süre: 77 dakika (23, 24, 30)
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Tokat Belediye'den net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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